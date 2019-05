Enar Jääger on peagi taasliitumas FC Floraga

Nüüd on Jääger alates jaanuarist Floraga harjutanud. «Meil on kokkulepe, et aitame tal terveks saada ja siis vaatame edasi. See jutuajamine võib juba varsti ees seista, aga lähemalt me veel rääkinud ei ole,» sõnas FC Flora president Pelle Pohlak Soccernet.ee-le.