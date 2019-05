Itaalia jalgpallilegend lõpetab 18 aastat kestnud armastuse

AS Roma kirjutab kodulehel värskes uudises, et De Rossi ei lõpeta mängijakarjääri, vaid «siirdub mujale uute väljakutsete otsingutele».

«Saame kinnitada, et tänavune jääb Daniele De Rossi 18 AS Romas veedetud mängija-aastast viimaseks. Roma poiss ja AS Roma akadeemia kasvandik on teinud meie eest 615 mängu ja löönud 63 väravat,» seisab avalduses.