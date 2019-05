Anett Kontaveidi lugu: «Tunnen, et kõik liigub õiges suunas.»

«Anett on väga iseseisev, tugev naine,» ütles Kontaveidi sõbranna Heidy Erm. «Kindlasti on end väga keeruline kirjeldada,» jätkas Kontaveit. «Kirg ja võitlusvaim,» kirjeldas Kontaveidi ema Ülle Milk oma tütart. «Me oleme mõlemad väga kangekaelsed ja tugevad isiksused,» lisas Kontaveit omalt poolt.

Kontaveidi loos tuleb muuhulgas juttu Eestist ja Tallinnast. «Eestil on keeruline minevik. Arvan, et me kõik (eestlased) oleme väga õnnelikud ja tänulikud, et meil on väike iseseisev riik,» ütles Kontaveit. «Ma armastan Tallinna. Vanalinn on väga ilus ja linn muutub aina kaasaegsemaks.»