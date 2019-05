Barcelona müüb väravavahi Portugali?

Cillesseni leping Barcelonaga lõppeb 2021. aasta suvel ning sisaldab 60 miljoni euro suurust väljaostuklauslit, ent valitsev Hispaania meister on ajalehe andmetel valmis väravavahist odavamalt loobuma. Väidetavalt on Cillessen ka ise huvitatud Benficas mängimisest.

Cillessen on Barcelona ridades tulnud kahekordseks Hispaania meistriks ja kahekordseks Hispaania karikavõitjaks. Kokku on hollandlane katalaane esindanud 30 kohtumises, neist kõigest neli on ta saanud kirja Hispaania meistriliigas.