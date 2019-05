Andres Sõber Eesti liiga finaalseeriast: väikesel Kalevil on jokker

Tänavu peetakse finaalseeria esimest korda pärast 2002. aastat kolme võiduni, kui kohtuvad valitsev meister BC Kalev/Cramo ja Tallinna Kalev/TLÜ.

Kas finaalseeria osutub ühepoolseks? «Ma ennustajamees ei ole. Siin on üks variant olemas, et see võib nii minna. Aga ma tahaks loota ja ma arvan, et ikkagi ei ole ühepoolne. Natuke aega tagasi mõtlesin, et väikesel Kalevil on ikkagi variandid olemas, et hammustada suurt Kalevit. Kui need momendid õnnestuvad, võib väike Kalev üks või kaks võitu kätte saada,» vastas Sõber.

Mis on väikese Kalevi võimalused hammustamiseks? «Väikese Kalevi poolt on muidugi see eelkõige, et ameeriklased – (Ronald Eric) McGhee, uus suur poiss Big Mike (Michael Kyre Buchanan), (Damarcus Jamaal) Harrisson ja (Joshua) Nofflet –, kes seal mängivad, ei ole kardinaalselt kehvemad vennad kui Kalev/Cramos. Okei, Kalev/Cramo vennad on mänginud VTBd, aga ma vaatan persoonide järgi, siis väga-väga suurt vahet ei ole. See on üks asi,» lausus Sõber.

Ta jätkas: «Seal on võimalusi väikesel Kalevil selgelt ja kindlalt hammustada heal päeval. Ja mis Eesti mängijatesse puutub, siis väikesel Kalevil on jokker Janar Talts võtta. Ma isegi ütleks, et suurel Kalevil nii head Eesti meest ei olegi kõrvale panna, kuigi seal on rida mehi, kes on jälle paremad kui väikese Kalevi Eesti mehed – Martin Dorbekud, (Kristjan) Kitsingud ja (Kristjan) Kangurid.

See on väikese Kalevi variant võita. Teine variant on see, et kui suur Kalev ise ei hakka tohlama. Kalev/Cramo on näidanud teatud mängudes sellist lati alt läbiminekut, kas või see Olybeti (Eesti – Läti liiga) finaalturniir, kus lätlastele kaotati ja siis need sisemised värgid ka. Ma kõrvalt olen vaadanud ja kommenteerinud mänge, seal sellist ühist löögirusikat – vähemalt kõikides VTB mängudes – kindlasti ei olnud. Kui nad hakkavad seal (Eesti liiga finaalseerias) ka piltlikult öeldes natuke jonnima, siis nad võivad saada üks ja kaks (kaotust) või mine sa tea... Kui nad suudavad selle ära hoida ja ühiselt mängida, siis väikese Kalevi šansid kahanevad kõvasti.»

Kuidas võib Tony Wroteni (BC Kalev/Cramo ja NBA kogemusega Tony Wroten lõpetasid koostöö) küsimus meeskonna sisekliimale mõjuda? «Ma arvan, et sellise venna äraminek teeb Kalevi isegi kõvemaks, eriti kui mängida nüüd väikese Kalevi vastu finaalmänge. Teatud meestel on suurem koormus, suurem vastutus ja rotatsioon on ikka seitse-kaheksa meest. Tegelikult on Wroten ju hea mängija, aga see, et ta on selline põikpäine jurakas... No ju ta siis tundis, et saab oma hambaid teritada selle (Donaldas) Kairysega. Eks need pinged sealt tekkisid. Tundub, et Kairys väga kõva selgrooga vend ei ole ja siis hakkaski närima ja närima, kuni lõpuks ei jäänud Kairysel muud üle, kui ta minema lüüa.»

Kuidas kirjeldada Tallinna Kalev/TLÜ peatreeneri Martin Müürseppa käekirja ja arengut treenerina? «Tal on see valulävi päris hea. Ta jaksab need kaotused üle elada ja nüüd ta seda oma rida ajab. Mulle tundub, et sellele meeskonnale, kus ta praegu on, see tema väljakujunenud stiil – rahulik ja väga heas inglise keeles selgitav – annab kõva poweri juurde. Ameeriklased tunnevad seal end kui kalad vees. Erinev jutt oleks siis, kui seal oleks puhas Eesti kamanda. Ta on selle väikese võidu kätte saanud, nüüd tuleb ilusti väärikalt lõpuni panna. Ma ütlen kõva 3+ igal juhul.»