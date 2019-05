Eesti naiste võrkpallikoondist tabas valus tagasilöök

«Kertu sai blokis olles palliga nii õnnetult pihta, et väikeses sõrmes on nihkega murd. Kild on lahti,» sõnas koondise abitreener Oliver Lüütsepp Võrkpall24.ee-le.

«Lähipäevadel ootab Kertut operatsioon. Tegu on küll kõige väiksema sõrmega, ent tähtis on, et ta vigastuse täielikult välja raviks ja midagi vinduma ei jääks. Seepärast jääb Kertu kaheks kuuks palliväljakutelt eemale. Suve teiseks pooleks on ta loodetavasti tagasi,» lisas Lüütsepp.