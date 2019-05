Itaalia jalgpalli kõrgliigas Serie A on jäänud pidada veel viimased mängud ning heitlus Meistrite liiga kohtade nimel on äärmiselt tihe. Sel nädalal vaatame, kuidas püsivad võistlustules Atalanta ja Milan ning viskame pilgu peale ka vooru kesksele kohtumisele AS Roma–Torino Juventus. Saade «Serie A nädal» on nähtav kolmapäeval algusega kell 20.00 nii Postimehe kui ka Kanal 12 otseülekande vahendusel, teksti loeb Silver Lulla.