Coop üllatas pronksiseeria avamängus võõrsil Kehrat

Teist pooltundi alustas kodumeeskond siiski oluliselt sisukamalt, eriti kaitses. Rünnakul olid pidurdamatus hoos Lees ja Jankovski, esimene söötjana, teine viskajana ning vahel ka vastupidi. 44. minutil tuli ukrainlaselt 19:19 viik ning võis tunduda juba, et Coop murdub.

«Juba poolfinaalikaotuse järel oli meil soov Kehraga kokku minna, sest uskusime, et meil on võimalus,» sõnas mängujärgselt Otto Karl Kont. «Tegime selle pronksiseeria nimel trennis kõvasti tööd ja saime oma seitse kuue vastu rünnakuga vastaste 5-1 kaitse ära hoitud. Tahaks loota, et suudame reedel kodus medalivõidu ära vormistada!»