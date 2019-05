Puust ja punaseks: kuidas pääseksid Eesti maastikuratturid Tokyo olümpiale?

Olümpial pääseb maastikukrossi starti 38 naist ja 38 meest. Ühe koha on endale automaatselt taganud korraldajamaa Jaapan ning kolm kohta jagatakse Aafrika, Ameerika ja Aasia meistritele. See tähendab, et eritingimuste järel jääb vabaks veel 34 kohta.