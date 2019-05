Ott Tänaku film jahib edu välisturul ja võib jõuda koguni Netflixi

Cinamoni juhatuse liikme Toomas Luhatsi sõnul töötab maailma filmilevi «akende» põhimõttel. Esimesena avaneb alati kinolevi, järgmisena kõik VOD liigid – videolaenutused ja voogedastajad ning viimasena televisioon. «Selleks, et film jõuaks TV aknani, läheb reeglina paar aastat aega – sõltuvalt filmi edust kinodes nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel areenil,» kommenteeris Luhats.

«Pardoksaalsel kombel, mida edukam on Ott Tänak rallidel, seda kauem läheb filmi televisiooni jõudmisega aega, sest maailma kinolevi alles algab. Vaadates Tänaku kiirust kasvõi Tšiilis, siis enne kaht aastat ei julgeks ma filmi Eestis televisiooni küll oodata,» ütles Luhats.

Rahvuvahelise filmifestivali PÖFF juht Tiina Lokk lisab, et kui Eesti suuruses riigis jõuavad filmid tavaliselt pärast kinolevi poole aasta pärast televisiooni, siis Tänaku filmiga ilmselt nii ei lähe. «Esiteks see jookseb ikka veel kinodes, mis on ühele dokumentaalfilmile täielik rekord, ja teiseks avab Tänaku film PÖFFi spordifilmide programmi. Fännid näevad seal maiuspalaks episoode, mis filmi ei mahtunud,» ütles Lokk.

Loki arvates on Tänaku filmi potensiaali välisturul raske ennustada. «Film on väga professionaalselt tehtud, eks kõik sõltub sellest, kui populaarne on ralli kui spordiala maailmas ja kui palju elatakse kaasa Tänaku heitlustele MM-tiitli nimel.»

Luhatsil ei ole aga kahtlust, et Tänaku film tekitab huvi nii Cannes'is kui ka mujal turgudel. «Tõenäoliselt on suurem huvi Jaapani, Soome ja Euroopa Liidu riikidest, aga hea õnne korral võib see linalugu jõuda ka Netflixi, millega kaasneks ülemaailmne levi,» on Luhats lootusrikas.

Luhatsi sõnul juhtub selline ime nagu Ott Tänak ühe väikese riigi ja tema spordiga harva, sama on filmiga. «Režissöör Tarvo Mölder on Arri kõrgkvaliteetsete filmikaameratega ligi saanud paikadesse, kuhu pole keegi siiani pääsenud. Maailma parima rallisõitja intiimse sfääri osana istume me kõik kärbestena seinal ja jälgime hinge kinni pidades neid keerdkäike, kihutamisi, draamasid ja uskumatuid õnnestumisi. Ja need ei ole ainult meie eestlased, vaid ka kõik teised, kes samamoodi tunnevad,» kommenteeris Luhats.