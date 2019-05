Deniss Karpak püüab EMil Eestile olümpiakohta

Käesoleval nädalal toimuvad Kereekas Finn klassi lahtised täiskasvanute ja juunioride Euroopa meistrivõistlused. Eile toimus küll juba võistluse teine päev, ent peeti alles esimesed sõidud. Esmaspäeval oli meri nii tuulevaikne, et kahjuks ühtegi starti anda ei õnnestunud. Nii ongi purjetajatel teise päeva lõpuks peetud alles kolm sõitu.

«Ateenas käib praegu tihe võitlus neljale olümpialitsentsile, mis selle võistluse raames välja antakse. Seetõttu on siin kohal kogu maailma paremik ning konkurents on ülitugev. Loodame Eesti olümpiapääsme osas meie kogenud ja tugevale Finn klassi purjetajale Deniss Karpakile,» kommenteeris Ateenast Imre Taveter.

Deniss Karpak on teise päeva tulemuste põhjal üldarvestuses 27. kohal. Karpak oli eilses avasõidus 28., teise sõidu lõpetas 24. kohal ning päeva viimases sõidus oli tulemuseks 27. koht.

«Ka juunioride arvestuses on kohal selle vanuseklassi maailma tipud. U23 arvestuses on Taavi Valter Taveter maailma juunioride üldarvestuses hetkel 11. kohal ning Euroopa riikide ametlikus U23 EM arvestuses 8,» jätkas Taveter.

«Punktivahed on tihedad, meri ja tuuled on võrdselt valla kõigile purjetajatele, loodame et meie mehed realiseerivad järgnevates sõitudes enda praeguse võistlusvormi ja oskused parimal võimalikul moel,» lisas Taveter.