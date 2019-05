Täna selguvad jalgpallis Eesti naiste karikavõistluste finalistid

Pärnu JK kohtub Tallina Kaleviga kodusel Rannastaadioni harjutusväljakul. Käesoleval hooajal on naiskonnad omavahel kohtunud korra kui suvepealinlased võtsid Kalevi koduväljakul 3:0 võidu.

Pärnu peatreener Anastassia Morkovkina: «Kas finaal või kaotus - just selline mõttemaailm saab olla enne poolfinaali. Kalev on südikas vastane, eriti karikamängudes. Proovime valmis olla ning astuda samme endale meelepärases suunas.»

Pärnu kaitsja Marie Saar arvas, et kindlasti tuleb põnev mäng: «Meie oleme lahinguks valmis ja tahame võidu kodusesse Pärnusse jätta.”

Kalevi peatreener Maksim Rõtškov möönis, et tegemist saab oleme alles esimese kohtumisega murul: «Hooaja esimene kohtumine murul ja kohe karikafinaali koha eest. Valmistume väga haaravaks ja võitluslikuks mänguks tugeva vastasega.»

Tallinlaste väravavaht Karina Kork uskus, et neis on sisu Pärnu alistada ning finaali jõuda.

Saku peatreener Jan Harend on väga õnnelik karikavõistluste poolfinaali jõudmise üle.

«Poolfinaalis mämgimine on meile väärtuslik kogemus. Flora on väga kvaliteetne võistkond, kuid anname endast kõik ja ootame põnevat mängu.»

FC Flora kaitsja Liis Lepik ütles: «Saku on uskumatult südikas naiskond, kellel on sisu, tahtmist ning nooruslikku hulljulgust. Nägime seda väga hästi paar nädalat tagasi. Finaalikoht võimalik lunastada ainult ühel naiskonnal ning ma olen kindel, et karikavõistluste poolfinaali jõudmisega ajalugu teinud Saku tahab koduväljakul oma teekonda jätkata. Peame ootamatusteks valmis olema ning oma kogemuse ja sisu rohkem maksma panema. Kindlasti tuleb põnev lahing!»