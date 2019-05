Video: suures vihmas peetud Itaalia velotuuri etapi võitis perfektse finišiga Ackermann

#Giro 102 Stage 5: The roar of Ackermann! | Il ruggito di Ackermann! | ¡El rugido de Ackermann! | Le rugissement d'Ackermann ! pic.twitter.com/9MDd7KRNMC

Võistluste korraldajad otsustasid, et üldarvestuses lüüakse ajad lukku 9,2 km enne võistluse lõppu. Nii said kõik etapi lõpetanud 169 ratturit kirja sama aja.

Velotuuri üldliirina jätkav Primož Roglič (Team Jumbo – Visma), kelle edu Simon Yatesi (Mitchelton – Scott) ees on 35 sekundit. Tanel Kangert (EF Education First) hoiab üldarvestuses 33. kohta (+2.51).