Galerii: Serviti kasutas finaalseeria avamängus koduväljaku eelise ära

Meeskondade peatreenerid Kalmer Musting ja Jüri Lepp rõhutasid enne seeriat, et mõlema tiimi trumbiks on hea kaitse ning kohtumise avapoolaeg seda ka tõestas. Väravaid tuli küllalt visalt, nii Armis Priskus pealinlaste kui Eston Varusk kagu-eestlaste poolel tegid häid tõrjeid. Korra sai Tallinn esimesel poolajal ette, kui Sergei Glinka tegi seitsmendal minutil 3:2.

Kui Sillaste oli karistusviskest Serviti 9:8 ette viinud, vigastas jalga Eesti koondislane Robin Oberg ning Tallinna võimsast tagaliinikolmikust – Oberg, Laast, Glinka – oli platsil alles vaid viimane. Alfred Timmo ja Carl-Eric Uibo kasvatasid põlvalaste edu uuesti kolmele väravale, aga vaheajale mindi pärast Glinka avapoolaja viiendat tabamust seisul 12:10.

Henri Hiiend kasvatas edu seitsmele väravale ja kuigi korra sai Tallinn veel vahe pärast Viitkari ja Obergi tabamusi viiele, siis lõplikku tagasitulekut näha polnud. Mõlemad meeskonnad andsid mänguaega noorema põlvkonna palluritele ja eriti Servitil pommitasid edukalt nii Ülljo Pihus kui Martin Grištsuk.

Tallinn viimase seitsme minutiga väravaid ei visanud ja Serviti sai 28:17 võidu ning finaalseerias 1:0 edu. Üleplatsimehena tabas Sillaste kaheksa, Timmo neli ning Tšezlov ja Grištsuk kolm korda. Pealinlaste poolel jäi Glinka teisel poolajal nullile, aga oli siiski meeskonna resultatiivseim viie väravaga. Viitkar lisas neli ja Marek Karu kolm tabamust.

Tallinna juhendaja Lepp kinnitas, et Laast peaks pisivigastusest pühapäevaks taastuma. «Tema puudumine jätti muidugi selge jälje ja teadsime, et Ukuta saab meil raske olema. Nii läkski, üks käik oli puudu, eriti just teisel poolajal. Suurema osa ajast olime ju mängus sees, aga loodetud värskust ja võimsust polnud,» tunnistas Lepp.