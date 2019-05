Real on kaks korda Euroliiga tiitlit kaitsnud. Kaks ei jää kolmandata?

Finaalturniiri avab reedel kell 19 algav kahe Istanbuli klubi lahing. Et Fenerbahce ja Anadolu Efes heitlevad ka kohalikus meistriliigas, on Istanbuli derbimängu sel hooajal nähtud juba neli korda. Võitude ja kaotuste suhe Fenerbahcele 4:0? Ei, hoopis 2:2, sest Anadolu Efes on igipõlisest rivaalist koduväljakul saanud jagu nii Euroliigas kui ka Türgi meistriliigas.