Rahvusvaheline jäähokiliit ajas soomlased marru

Selline otsus ajas marru Soome hokikoondise peatreeneri Jukka Jaloneni. «Katastroof! Täielik nali! See tähendab siis seda, et jääl võib teha ükskõik mida, ning pääsebki ainult hoiatusega!» sõnas tulivihane Lõvide loots. «Tundub, nagu võiks mängija vastase pea vastu jääd virutada või uisuteradega vastast vigastada – ikka piirdutakse vaid hoiatusega.»

Nummela sekundeeris Jalonenile: «Küsimus pole selles, et Soome kaotas ühe vilistamata jäänud vea tõttu. Küsimus on mängijate turvalisuses. See on kõige tähtsam. Distsiplinaarkomisjoni otsus oleks pidanud olema märksa kategoorilisem.»