Nick Kyrgios pritsis kolleegide pihta tuld ja tõrva

Usutluses tenniseajakirjanikule Ben Rothenburgerile mainis 24-aastane Kyrgios teisigi tippmängijaid ja andis tuld ka publikule ning fännidele.

Kyrgios ei saa Nadaliga kuigi hästi läbi, sest viimane süüdistas austraallast taktitunde puudumises, väheses austuses publiku, vastaste ja iseenda vastu.

Maailma 36. number Kyrgios ütles, et Nadal on suuremeelne ainult pärast võite. «Tal on haige ja agressiivne huumorimeel,» ütles Kyrgios.

«Kui ta võidab, siis on kõik okei. Ta ei ütle ühtki halba sõna, kiidab vastast suurepäraseks mängijaks. Aga nagu ma teda võidan (Kyrgios võitis Nadali Mexico turniiril märtsis – toim), siis kohe teatab, et vastasel pole tema ega tennise vastu piisavalt austust,» lisas Kyrgios.

«Ma arvan, et see pole hea toon. Ja siis tuleb onuke Toni ja ütleb minu kohta, et ma olen harimatu. Ma olen kaksteist aastat koolis käinud, sa idioot. Olen piisavalt haritud. Mõistan, et oled närvis, et ma su vennapoega võitsin,» rääkis Kyrgios.

Djokovici kohta ütles vastuoluline Kyrgios, et serblane on küll suurepärane mängija, kuid möönis, et maailma esireketil on vajadus kõigile meeldida.

«Djoko tahab olla nagu Federer – kõigi lemmik. Mulle käib see närvidele,» sõnas austraallane.