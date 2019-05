Video: Alonso sõitis Indy500 testsõidul vastu seina

37-aastane hispaanlane möönis, et tegi sõidus vea: «Auto oli alajuhitav, isegi kui ma võtsin gaasi tagasi, ei olnud see piisav. Sein tuli liiga järsku ja kiiresti vastu.»

McLaren on kokku pannud uue tiimi eesotsas Alonsoga. Hispaanlasel on võimalus tulla motospordi ajaloos teiseks meheks pärast Graham Hilli, kes saavutanud «Triple crown`i». Selleks on tal vaja võita Indy500, kuna Monaco Grand Prix ja Le Mans 24 tunni sõidu on ta juba võitnud.