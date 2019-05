Läti tahab täna teha suure mängu

Lätlased loodavad tänaõhtuses matšis uuele põlvkonnale. On ka põhjust. Läti koondises on kaks NHLis mängivat noort ründajat – 22-aastane Rudolfs Balcers Ottawa Senatorsist ja 24-aastane Teodors Blugers Pittsburgh Penguinsist.

Blugers, kes Pittsburghis tuntakse rohkem Teddy nime all, ei osalenud kerge vigastuse tõttu Läti koondise ettevalmistuslaagris, on samuti hästi alustanud. Koos kapteni Lauris Darzinšiga moodustab NHLi ründepaar paljulubava trio.

Balcers, kes avaldas muljet juba eelmisel MM-l jäi tagasihoidlikuks: «Jah, on asju, milles ma olen paremaks läinud, kuid rohkem on neid detaile, mille kallal pean veel kõvasti vaeva nägema. See on alles algus, üritan iga mänguga edasi areneda.»