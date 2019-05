Sõudekoondise peatreener: arvasime, et saab ka kergemalt medaleid võita

Šveitsis Luzernis peetavatel Euroopa meistrivõistlustel istuvad Eestile palju au ja kuulsust toonud neljapaati Jüri-Mikk Udam, Sten-Erik Anderson, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo. Suurvõistluste medalid on selles paatkonnas vaid Endreksonil ja Taimsool. Kahepaati istuvad EMil Allar Raja ja Kaur Kuslap. Ühepaati välja ei pandud, sest Andrei Jämsä pidas mõistikumaks kodus treenimist.

Kui algselt oli plaan, et hooaja eel saavad sõudjad koguda punkte, millel on neljapaadi määramisel kaalu, siis lõpliku EM-paadi moodustas Viljandi katsevõistluse esinelik. Exceli punktitabeli järgi olnuks koosseis Endrekson, Anderson, Raja ja Jämsä. «Aga selle variandiga poleks meil eessõudjat. Tuli kombineerida. Taimsoo on end korduvalt tõestanud, temas on võimu,» selgitas koondise peatreener Matti Killing valiku tagamaid.

EM on ka sisuliselt viimane koht, kus anda noorematele meestele tõestamisvõimalus. «Me ei ole valmis medalitele sõitma. Sellepärast proovimegi nooremaid mehi paadis,» ütles Killing. Et sõita EMil medalitele, peaks paatkonnal olema selja taga oluliselt rohkem veekilomeetreid. Aga EM polegi eestlaste eesmärk, sest augusti lõpus võistlevad sõudjad MM-medalitele.

Austrais Ottensheimis võistleva MM-koondise paatkonnad soovitakse paika saada võimalikult ruttu pärast EMi. Esimese mõõdupuuna arvestatakse EM-tulemusi. «Kui seal asi ei tööta ja vahed on liiga suured, tuleb kindlasti muudatusi teha. Aga raskeks muutub olukord alles siis, kui EMil väga hästi läheb,» tõdes Killing.

Ta selgitas: «Kui üks-kaks meest oleks teistest peajagu üle, oleks neid lihtne kahesesse paigutada. Või kui keegi on päris nõrk, et temaga sel hooajal arvestada ei saa. Aga meil on kõik mehed suhteliselt võrdses seisus. Koondises on viis tiitlivõistluste medaliomanikku ning ega Andersongi nõrk pole. Pealegi ei saa sõudmises paati kokku panna pelgalt füüsiliste näitajate põhjal.»

Seega on koondise peatreeneril Killingul peamurdmist kõvasti. Samas on tal hea meel tõdeda, et mulluse raske hooaja järel keegi asja pooleli ei jätnud. Killing selgitas, et eelmise hooaja põhjaskäik oli meestele vajalik, et nad üles äratada.