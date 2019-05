Venelased on aastaid kestnud dopinguskandaalis suure võidu lähedal

WADA delegatsioon külastas nii jaanuaris kui aprillis Moskva antidopingulaborit, kust koguti 24 terabaiti (enam kui 24 miljonit dokumenti) andmeid ning 2262 dopinguproovi. Andmete töötlus jätkuvalt käib, kuid WADA sõnul on märkimisväärne osa andmetest on autentne.

Venemaa antidopingu agentuur (RUSADA) kaotas WADA liikmelisuse 2015. aastal, kui tulid päevavalgele tõendid venelaste ulatuslikust dopingukasutamisest Sotši olümpiamängudel. 2018. aasta septembris ütles WADA, et on valmis RUSADA liikmelisuse taastama, kui agentuur tagab WADAle ligipääsu Moskva labori andmetele. Praeguseks on WADA uurimine kestnud neli kuud.