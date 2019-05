Raskekaalu maailmameister võetakse jõhkra sõnavõtu eest vastutusele

Nimelt ütles WBC sarja maailmameister, et soovib poksiringis kunagi kellegi ka ära tappa. WBC presidendi Mauricio Sulaimani sõnul läheb Wilderi öeldu vastuollu organisatsiooni eetikakoodeksiga.

33-aastane Wilder ütles kahetsusväärse lause, et reklaamida laupäevast matši Dominic Breazeale’iga. Vastase tapmisest on Wilder teinud juttu rohkem kui korra.

Wilder on profikarjääri jooksul pidanud 41 matši, millest on võitnud 40 ning viigistanud ühe. Laupäeval kaitseb ta oma tiitlit Breazeale’i vastu, kes on 21 matšist võitnud 20.