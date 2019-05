Naised vallutavad Tallinna

Samal ajal kui naised on valmistumas stardiks ja liiguvad rajal finišisuunas, töötab Meestehoid, kus meestele jagub nii sportlikke kui meelelahutuslikke tegemisi terveks päevaks. Meestehoius saab seekord testida oma oidu põgenemistoas, ronida liikuval lindil, mängida lauahokit ja teha palju muud põnevat. Meeste peamine ülesanne sel päeval on aga naistele kaasa elada ja ergutada. Maijooksu ajal on Tallinna Lauluväljakul traditsiooniliselt avatud tervisemess, kus on arvukalt esindatud spordi- ja vaba-aja kaupade pakkujad, tutvuda saab mitmete tervisetoodete ning -teenustega, kohal on tervisliku toidu pakkujad, registreerida saab tervisespordiüritustele ja müügil on eritellimusena valminud unikaalsed jooksusärgid. Maijooksu tervisemessil pakutavaga saab tutvuda siin.