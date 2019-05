Infarkt lõpetas legendaarse Casillase karjääri

Porto jalgpalliklubi väravavaht sai maikuu esimesel päeva treeningul infarkti ning veetis viis päeva haiglas. Haiglast lahkudes ütles Casillas, et kavatseb aja maha võtta, kuid tuleviku osas täpsemaid plaane ei avaldanud.

Portugali meedia kirjutab, et tänaseks on Casillas langetanud otsuse karjäär lõpetada. Avalikult peaks Casillas oma otsusest teatama pärast hooaja lõppu. Portol jääb sel hooajal mängida veel kaks mängu, millest üks on 25. mail toimuv karikafinaal Sportingu vastu.