Ragnar Klavani pere ootab järelkasvu

«Hetkel käib neljas kuu ja tüdruk on tulemas,» ütles Ragnari abikaasa Lili Klavan Kanal 2 saates «Roaldi nädal». «Peale teist poissi tekkis küll tunne, et vahelduseks võiks üks tüdruk tulla,» lisas ta.

«See, et kaks esimest olid poisid, on täiesti ideaalne. Kuna me peame nii palju kolima, pole neil kuskil püsivaid sõpru. Nad on täitsa parimad sõbrad praegu,» rääkis Lili Klavan.