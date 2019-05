Aga vastandlik on ka see, kuidas keegi vägivallajuhtumeid tõlgendab. Kuigi ajakirjanduse ja enamiku poliitikute sõnavõttudes jäi kõlama, et vägivaldsed olid EKRE-meelsed meeleavaldajad ja ohver oli eurosaadik Tarand, ei puudunud ka teistsugune seisukoht. Et Tarand, tuntud provokaator, sai meeleavaldusel täpselt seda, mida ta sinna norima läks, ja paras talle. Samamoodi jagunes maailm kahte leeri 13 aastat tagasi, mil jalgpalli MM-võistluste finaalis mõistsid ühed hukka Zinedine Zidane’i, kes lõi peaga Marco Materazzit, ent teised leidsid, et Materazzi sai paugu igati asja eest.