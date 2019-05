Omaaegne kooliskandaal rikkus Kalevi abitreeneri Bergmani karjääri

Bergmanit tabanud hoop oli ränk. Spordidirektori ja peatreenerina väikese Coastal Carolina ülikooli lõpuks vastu kõiki ootusi NCAA eliitdivisjoni tüürinud mehele said saatuslikuks «mängijate keelatud hüvedega abistamised ja meelitamised». Veel enne karistuse saamist astus Bergman 19 pikka aastat edukalt peetud ametitest häbistatuna tagasi. Hiljem kirjutas USA meedia, et Bergman teadis juba sel ajal algatatud uurimisest, nii et tal ei olnud valikut.