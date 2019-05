Hyundai WRC tiimi boss vastas talle hooaja alguses seoses Loebiga esitatud arupärimistele

«Kui avalikustasime, et Sebastien ja Elena ühinevad meiega selleks hooajaks, siis mitmed inimesed küsisid minult, mida ma selle käiguga mõtlesin ning mida nende liitumine kaasa toob,» rääkis Adamo WRC ametliku kodulehekülje vahendusel.

«Nüüd võin teile öelda, et nad annavad meeskonnale motivatsiooni juurde. Samuti panevad nad meeskonda rohkem töötama ning annavad oskuse võtta ette muudatusi, läheneda olukordadele erinevalt,» selgitas itaallane.

«Sebastien võiks olla kodus, kui ta tahaks. Aga ta tuleb ning teeb seda ja mu meeskond on sellest niivõrd vaimustuses, et töötame aina kõvemini, et toetada neid kutte. Kui keegi Loebi sugune soovib areneda, siis meie – kes pole midagi võitnud – peame ennast parandama,» rääkis Adamo.