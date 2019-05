Kas täna ületatakse 27 aastat vana 400 meetri tõkkejooksu maailmarekord?

Tänaseks 52-aastane Young püstitas 400 meetri tõkkejooksu maailmarekordi 1992. aasta Barcelona olümpial. Tegu on kõige vanema staadioni jooksuala maailmarekordiga.

Nüüd on eestlase Rasmus Mägi jooksualal aga kaks meest, kes Youngi hinnangul maailmarekordiületuseks võimelised on – ameeriklane Rai Benjamin ning Katari esindaja Abderrahman Samba. Kui Youngi maailmarekord on 46,78, siis eelmise aasta juunis jooksis Samba 46,98 ning Young 47,02.