Revanši võtnud Gert Jõeäärel oli Rõuge rattamaratonil väike eelis

«Enesetunne alguses väga hea ei olnud, sest pidin kohe esimesel kilomeetril ees olema ja see tõmbas kõvasti punasesse,» tunnistas võidumees Gert Jõeäär. «Aga võtsin rahulikult ja mõtlesin, et äkki palava ilmaga kustuvad teised ära või kustun ise, aga õnneks läks enam-vähem. Tunne kehvemaks ei läinud, pigem paremaks, ning 13–15 km enne lõppu õnnestus vahe sisse saada,» lisas ta.

Kõige kõvemaks konkurendiks pidaski Jõeäär täna Martin Laasi. „Tundus, et Martin on täna peamine konkurent, kindlasti mõned veel, näiteks Taavi Kannimäe, kes ka meiega koos oli, aga Martiniga ma finiši peale ei oleks tahtnud jätta. Tuli sotid enne ära klaarida,» ütles Jõeäär.

Erinevalt Laasist, kes varem Rõuge rattamaratonil sõitnud polnud, oli Jõeäär seal ennegi edukas olnud ning arvas, et see võis olla väike eelis. «Samas rada täitsa tuttav ei olnud, sest oli keeratud teistpidi, aga eks mingi aimdus oli, mis ees ootab,» ütles ta.

Tuleb tõdeda, et Greete Steinburgile ei ole Eesti maastikurattasarjas Rõuge etapil seni veel ükski naine vastu saanud. «Eelmisel aastal sõitsime küll päris tükk aega teiste tüdrukutega koos, aga jah, Rõuge on läbi aastate mulle meeldinud. See rada on pisut raskem kui mõned teised maratonid. Just tõusude mõttes, ja tõusud on minu trump, mida ma oskan siin ära kasutada,» lausus Steinburg.