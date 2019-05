Peamiselt noortega mänginud Eesti vollenaiskond kaotas põhituumikuga Soomele

Peatreener Andrei Ojamets sõnas pärast mängu, et kui Eesti kasutab noori ja Soome põhituumikut, on teist tulemust raske loota. «Noored on koondises esmakordse kogemusega ja tahta, et Balti liiga tasemega saada Soome koondisele vastu, oleks liig. Meie põhimängijate ja teise ešeloni vahe on liiga suur, Soomel on pink kordades pikem ja sellist vahet ei ole. Natukene kurb on, et soomlased ei tahtnud ühte geimi veel mängida, kuigi olime nii kokku leppinud. Samas saan aru, et tänane mäng ei pakkunud soomlastele pinget, samas oli ka kokkulepe, et mängime mõlemad teise ešeloniga,» rääkis Ojamets.