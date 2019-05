Roomas täna tennise superfinaal

Djokovic ja Nadal on käesoleval aastal omavahel kohtunud korra, kuid see oli aasta alguses Austraalia lahtistel kõvakattega väljakul. Siis domineeris Djokovic. Kokku on tennisetähed teineteiselt mõõtu võtnud koguni 53 korda, 28 korda on peale jäänud maailma esinumber, serblane Djokovic ja 25 korda Nadal.