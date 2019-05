Ülevaade: kes on Euroopa tippliigade parimad väravakütid?

Hispaania La Ligas on Barcelona staari Lionel Messi edu teist kohta jagavate Karim Benzema (Madridi Real) ja Luis Suareze (Barcelona) ees mäekõrgune. Messi on löönud 34 väravat, mis on tippliigade parim näitaja. Barcelonal on lõppeval hooajal mängida üks kohtumine.