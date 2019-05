Taas kodumaal mängima hakkav Treial: eelmine hooaeg oli emotsionaalselt ja vaimselt väga raske

«Minu jaoks oli viimane hooaeg emotsionaalselt ja vaimselt väga raske. Vähemalt aastaks on hea kodumaale tagasi tulla. Saab rohkem kodus olla ja rohkem perega aega veeta. Tunnen, et see on hetkel minu jaoks õige käik,» selgitas Treial, kes lõi Saaremaaga käed üsna varakult. «Kuna ma eelmise aasta Itaalia-lepingu sain alles septembris, siis terve eelmine suvi oli suhteliselt stressirohke. Mida järjest aeg edasi läheb, hakkad mõtlema, kas tuleb see leping või ei tule. Endal on parem leping võimalikult varakult ära teha,» lisas ta.