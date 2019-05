Eesti jalgpalliklubid sattusid vandaalitsemise ohvriks

Viljandi Tulevik jagas Facebookis pildiga postitust, kust näeb, et klubi uhiuus kassamaja on neljapäeval või reedel vandaali poolt ära soditud.

«Sõbrad, enne, kui hakkame linnastaadioni ja lähiümbruse turvakaamerate pilte avaldama, küsime teilt: kas keegi nägi või keegi teab, kes meie linnastata uhiuue kassamajakese ära sodis? See juhtus neljapäeva ja reede vahel. Tüübile, kes selle arulagedusega hakkama sai, on sõnum üks: kui sa tuled ja tunnistad ise üles, saad sa võimaluse asi korda teha ja oma sigadus vaikselt heastada. Kui sul aga selleks julgust pole, siis otsime abi avalikkuselt, et turvakaamerate pildilt sind tuvastada. Olid mees tegema, ole mees tunnistama!» seisab Tuleviku teates.

«Koostöös meie noortetöö varustuspartneri Globalsoccerstore’iga soetatud pallid on seni olnud eelmiste kodumängude päevadel pühad ja puutumatud, aga paraku on seekord kellegi kuri käsi käitunud teisiti. Pallid on äratuntavad spetsiaalsest disainist ning Paide Linnameeskonna logost,» on Facebooki-postituses kirjas.