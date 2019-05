Vehklemisnaiskond võttis olümpiakursi

Dubais peeti esimene OM-kvalifikatsioonipunkte andnud võistkonnavõistlus. Just tiimid on strateegilise tähtsusega, sest kõik nende koosseisus olümpiale pääsevad vehklejad saavad automaatselt osaleda ka individuaalvõistlusel. Kui võistkond ei kvalifitseeru, jääb riigile võimalus saada vastavas relvaliigis olümpiale ainult üks koht. Just Eesti naiste supertaset – seda tõestas ka Dubai individuaalvõistlus – arvestades tähendaks see piisakest meres.