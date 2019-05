Varik ja Daiders said MM-etapil hooaja parima teise koha

Sarja kokkuvõttes on Varik ja Daiders 119 punktiga kaheksandal kohal. Ukrainas oli rajal ka Eesti duo Tanel Reesna–Teet Eier, kes said kahest sõidust vastavalt 16. ja 13. koha, mis andis päeva lõpuks 14. koha ja 13 punkti. Teine Eesti duo Markus Normak–Karl-Albert Kasesalu lõpetas sõidud kohtadel 14 ja 18. Etapi kokkuvõttes said nad 17. koha ja kümme punkti.