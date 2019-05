Põhijõududeta vollenaiskond sai Soome vastu kolm vajalikku kaotust

Peatreener Andrei Ojamets rääkis kolme sõprusmängu kokkuvõtteks, et sai vaatamata kaotustele mängudest palju kasulikku. «Täna oli suurimaks murekohaks vastuvõtt, mis sai määravaks. On arusaadav, et vastuvõtul leiti Nette üles (Soomes mängiv Nette Peit – toim), sest soomlased tunnevad teda läbi ja lõhki. Kaks esimest päeva ta pidas ilusti vastu ja oli tip-top vastuvõtul. Aga suurim mure oli Kristi (libero Kristi Nõlvak – toim). Selge see, et igal mängijal on paremaid ja halvemaid päevi, tema must päev oli täna. Oma jälje on ilmselt jätnud seegi, et kaks nädalat on tehtud rasket tööd ja kolm mängu järjest on lihsalt raske,» analüüsis juhendaja viimast mängu.