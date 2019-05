Roman Fosti tagas Riia maratonil pääsu MMile

Kuna Gold Label maratonidel esikümnesse jõudnud jooksjad kvalifitseeruvad otse sügisestele MM-võistlustele, täitis Roman Fosti tänase võistlusega ka MMi normatiivi. Nimelt on rahvusvahline kergejõustikuliit (IIAF) Riia maratonile sellest aastast omistanud Gold Label staatuse, vahendab Marathon100.com .

«Ilm tegi oma töö,» kommenteeris Fosti tänast jooksu. «Jalgade seis pole ka kõige parem. Viimased 2–3 kuud ei taha jalad hästi taastuda, hommikuti ärgates on selline vanainimese tunne. Kas on natuke treeningutega üle pingutatud? Võib olla tuleb treeningute juures midagi muuta, et ei oleks jalad sellised. Võib olla võtta mahtu väiksemaks või jagada intensiivsed treeningud mitme päeva peale ära,» lisas ta.