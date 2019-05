Video: Boliivia kõrgmäestikus kukkus kohtunik keset jalgpallimängu kokku ja suri

Väljakule tormasid mõlema meeskonna arstid ja kiirabibrigaad, Hurtado viidi haiglasse. Meeskonna Always Ready arst Eric Kosziner rääkis agentuuri AP teatel ajakirjanikele, et kohtunik sai väljakul ühe ning hiljem haiglasse jõudes teise, fataalseks osutunud infarkti.

Always Ready klubi president Fernando Costa aga kuulutas, et on enneaegne tõmmata kindlat paralleeli kõrgmäestikutingimuste ja kohtuniku surma vahele.