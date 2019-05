Rafael Nadali õpetus, kuidas raskusi ületada

«Ära kurda, kui mängid halvasti, kui sul on probleeme, kui kusagilt valutab. Hoia õiget suhtumist. Mine harjuta iga päev pühendunult,» alustas Nadal. «Olen niimoodi teinud terve karjääri jooksul, seetõttu on mul alati olnud võimalik tõusta tippu tagasi. Ja siin ma nüüd olen. Tähtis tiitel tähtsal hetkel. Nüüd tuleb samamoodi edasi panna.»

Tänavu on esimene kord pärast 2004. aastat, mil Nadal läks Rooma, aastavahetusest saati ühtegi turniiri võitmata. «Küsite tiitlite kohta, nüüd mul on tiitel,» lausus Nadal naeratades. «Mulle on tähtsam tunda end terve ja energilisena. Siis tulevad tiitlid varem või hiljem.»