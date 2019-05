Leedu meedia: Neptunas sihib Kairyst, kelle turuväärtus on tõusnud 90 000 euroni

Neptunase praegune peatreener Kazys Maksvytis läheb tööle Permi Parmasse ja seetõttu vaatabki Klaipeda klubi järgmisi variante. Peamine sihtmärk on Kairys, kelle turuväärtus on portaali krepsinis.net andmetel tõusnud vähemalt 90 000 euroni aastas ja kes ei pruugi olla Neptunasele taskukohane.

On tõenäoline, et pärast Kalevi tüürimist VTB Ühisliigas 7. kohale saab Kairys veelgi, ja paremaid pakkumisi. Neptunase teine valik on seni Pasvalyse Pieno Žvaigzdest juhendanud Gediminas Petrauskas.