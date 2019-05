Ajaxi 19-aastane kapten on suurklubide huviorbiidis, aga mitte Liverpooli

De Ligti turuväärtus on hinnanguliselt ligi 75 miljonit eurot. Liverpool Echo kirjutab, et kuigi Hollandi koondislast on Liverpooliga korduvalt seostatud, siis Jürgen Klopp ei plaani teda praegu meeskonda tuua, sest tal on keskkaitsesse igati korralik valik. Teadupärast mängivad Liverpoolis keskkaitsjad Virgil van Dijk, Joel Matip, Dejan Lovren ja Joe Gomez.