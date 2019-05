Reali poolkaitsja sõlmis klubiga pika lepingu

29-aastane Kroos on viie hooajaga Reali esindanud 233 kohtumises, sealhulgas sel hooajal 28 liigamängus ja kaheksas Meistrite liiga lahingus. Kokku on ta Reali eest löönud kuraditosin väravat. 2014. aastal Müncheni Bayernist umbkaudu 24-30 miljoni euro eest Madridi siirdunud sakslane on Reali ridades tulnud kolmekordseks Meistrite liiga võitjaks ja ühekordseks Hispaania meistriks.