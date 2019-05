Jaan Kirsipuu: Kangertil läks hiilides etapivõidu püüdmine raskemaks

«Eraldistart näitas, et ta on vägagi mängus sees,» kommenteeris Kirsipuu velotuuri üheksandat etappi, kus Kangert teenis viienda koha. «Vaatame, mida ta suudab mägedes teha, aga praegu vaatan küll kokkuvõtte tegemist optimistlikult.»

Praegu juhib velotuuri kuuenda etapi järel liidriks tõusnud UAE Team Emiratesi sõitja Valerio Conti, kuid tema soosikute hulka ei kuulu. Parimas seisus näib olevat eilse eraldistardi võitnud ning üldarvestuses teist kohta hoidev Primož Roglič (Jumbo-Visma), kes kaotab teisena üheksa etapi järel Contile 1.50-ga. Kangert on 25. positsioonil (+5.51).

Itaalia velotuur jõuab teise nädala lõpuks mägedesse. Kuigi Kangerti eraldistardi tugev tulemus annab põhjust optimismiks, on kõrgmäestik hoopis teine keskkond. «Kui Taneli kehakaal on ideaalilähedane, siis võiks temalt ühtteist oodata. Aga kõrgmäestik on hoopis teine maailm. Ta on selleks küll valmistunud, aga isegi tipptegijad ei julge sinna täieliku enesekindlusega peale minna,» ütles Kirsipuu.

Kangerti üks eesmärkidest tänavusel Itaalia velotuuril on etapivõit. Hiilides etapivõitu võitu püüda on tal nüüd veelgi keerulisem, sest tugev eraldistart tegi konkurendid valvsaks. «Kõik teavad, milleks ta võimeline on. Kui ta juba eraldistarti niimoodi sõidab, jälgitakse teda veel rohkem. Aga heal päeval võib ta etapivõidu ka jõuga ära võtta,» prognoosis Kirsipuu.