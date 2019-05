Finaalseerias taas esile kerkinud Kurbas: üritan järgmine mäng natuke juurde panna

Esimesel poolajal sajaprotsendilist visketabavust näidanud Kurbase hinnangul on keeruline kahte seni peetud mängu võrrelda. «Arvan, et täna saime nad kaitses natuke paremini pidama ja sealt tulid meil kiirrünnakud ja lihtsad visked, kust saime punkte. Teine asi oli see, et pall liikus palju paremini, saime lõiget teha ja vabade visete pealt ka punkte,» analüüsis 14 punkti kogunud Kurbas.

Tundub, et tippvorm on ajastatud Eesti meistriliiga finaalseeriaks? «Pigem on see, et trennid on natuke lihtsamad ja energiat on rohkem. Minu puhul loeb see jube palju, kas mul mängus on energiat või ei ole,» vastas Kurbas. «Need on ikkagi kaks erinevat kaitset. Sellest tuleb aru saada, et Tallinna Kalev ei ole samal tasemel, mis Kaasani Unics,» lisas ta.