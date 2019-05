Eesti meistriliiga finaalseeria teist mängu väisas dopingukütt

«Tundus, et nemad olid valmis võitluslikuks mänguks ja meie lootsime, et mängime samamoodi nagu esimeses mängus. Erinevus ongi see, et nemad tulid mängima ja meie lootma,» kommenteeris Saks allajäämist. «Aga me peame selle mõttelaadi ümber muutma ja mängima ülehomme tunduvalt parema mängu, kui üldse tahame neile vastu saada,» lisas ta.