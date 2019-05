Tennise pahapoiss Kyrgios: Prantsuse lahtised sakivad täiega

Kui valdav enamus tennisiste on Suure slämmi eel elevil ning ootavad suurvõistlust väga, siis austraallane Nick Kyrgios nende hulka ei kuulu.

«See ei rõõmusta mind sugugi, et pean paari päeva pärast Pariisi sõitma. Saviliivaväljak ei kõlba kuhugi, keda kotib liivaväljak,» ütles maailma 36. reket. Roland Garros on teatavasti saviliivaväljakute turniiride absoluutne tipp.

Samas andis Kyrgios teada, et enne muruväljaku Suurt slämmi - Wimbledoni - on just tema vigastuspausil oleva Briti tennisisti Andy Murray sparringupartneriks.