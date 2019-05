Hyundai jättis Mikkelseni taas pealtvaatajaks

Hyundai meeskonna juht Andrea Adamo kommenteeris otsust järgmiselt: «See ei tulnud kergelt. Peame liikuma edasi tiimina ja Portugali rallil peab olema väljas hetke parim meeskond. Sebastien on kruusal väga hea olnud, seda näitas ta juba Tšiilis. Loodame, et saame Portugalis korralikult punkte. Kui vaatame meie meeskonna nimekirja ja punktisaaki Tšiilis, siis tuleb kiiresti reageerida.»

Mikkelsenil õnnestus Tšiilis Loebist kiirem olla vaid ühel kiiruskatsel. Loebi jaoks on see viies start Hyundai roolis. Kuigi tema leping Hyundaiga on kuuele etapile, mis tähendab Portugalis tema eelviimast starti sel hooajal, võib osapoolte kokkuleppel üheksakordne maailmameister esialgset kokkulepet murda ja osaleda rohkematel rallidel.