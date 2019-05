Itaalia velotuuri legendaarset etappi ähvardab ärajäämine: lumi on kohati nelja meetri paksune

Etapi kõrgeim punkt on veidi üle 2600 meetri merepinnast, mis tähendab, et vahest on Gavias maikuuni lumi. Nii jäi ka 2013. aastal planeeritud etapp ära just teedel olnud paksu lume tõttu. Sarnane saatus võib tabata Itaalia velotuuri ka sel aastal.

Sellel aastal on antud etapil on sees kuulus Gavia piirkond, mis ka sel aastal on lumine. Kohati on lumi Itaalia meedia teatel üle nelja meetri paksune. Siiski loodetakse teed õigeaegselt puhtaks saada.

«Me teeme kõik, et tee oleks lumest puhas. Tööd on palju teha, aga kui ilm paremaks läheb, siis jõuame kindlasti kõik teed õigeaegselt puhtana hoitud. Ainuke asi, mis plaane rikkuda võib, on ilm,» rääkis Ponte de Legno linnapea Ennio Donati väljaandele II Giorno.

«Kui võistluspäeva hommikul on on halb, siis võib võistluste korraldaja ohutuse mõttes etapi ära jätta. 2013. juhtus see, kuna Gavias sadas lund. Loodame väga, et sel aastal paistab päike, meie peaksime ise toimetustega valmis jõudma õigeaegselt,» kinnitas Donati.